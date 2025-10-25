Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижний Рейн : Монхеим — Эссен , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rheinstadion Monheim .

Превью матча Монхеим — Эссен

Команда Монхеим в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-19. Команда Эссен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-22. Команда Монхеим в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Эссен забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Эссен, в том матче победу одержали хозяева.