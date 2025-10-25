Смотреть онлайн Биллерикей Таун - Ст. Олбанс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Биллерикей Таун — Ст. Олбанс, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе New Lodge.
Превью матча Биллерикей Таун — Ст. Олбанс
Команда Биллерикей Таун в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда Ст. Олбанс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-9. Команда Биллерикей Таун в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ст. Олбанс забивает 2, пропускает 1.