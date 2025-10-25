Смотреть онлайн Рамсгит - Каршалтон Атл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Рамсгит — Каршалтон Атл, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Рамсгит — Каршалтон Атл
Команда Рамсгит в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-24. Команда Каршалтон Атл, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-22. Команда Рамсгит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Каршалтон Атл забивает 1, пропускает 2.