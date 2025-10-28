Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Хаштэг Юнайтед - Фолкстоун 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияРайман Лига - Премьер-дивизион: Хаштэг ЮнайтедФолкстоун, 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Len Salmon Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Len Salmon Stadium
Райман Лига - Премьер-дивизион
Хаштэг Юнайтед
6'
90+2'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Фолкстоун
86'
Хаштэг Юнайтед icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Фолкстоун icon
86'
Хаштэг Юнайтед icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Хаштэг Юнайтед - 1-ый Гол
8'
Угловой
Фолкстоун - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Фолкстоун - Угловой
54'
Угловой
Фолкстоун - Угловой
55'
Угловой
Хаштэг Юнайтед - Угловой
64'
Угловой
Фолкстоун - Угловой
65'
Угловой
Хаштэг Юнайтед - Угловой
74'
Угловой
Фолкстоун - Угловой
86'
Фолкстоун - 2-ой Гол
90+2'
Хаштэг Юнайтед - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Хаштэг Юнайтед — Фолкстоун

Команда Хаштэг Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-21. Команда Фолкстоун, сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 31-11. Команда Хаштэг Юнайтед в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Фолкстоун забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хаштэг Юнайтед Хаштэг Юнайтед
38%
Фолкстоун Фолкстоун
62%
Атаки
115
118
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA