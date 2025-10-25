Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион : Вайтхоук — Брентвуд , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Enclosed Ground .

Превью матча Вайтхоук — Брентвуд

Команда Вайтхоук в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-18. Команда Брентвуд, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-11. Команда Вайтхоук в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Брентвуд забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Вайтхоук, в том матче победу одержали хозяева.