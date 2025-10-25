Смотреть онлайн Уэллинг - Чатем Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Уэллинг — Чатем Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Park View Road.
Превью матча Уэллинг — Чатем Таун
Команда Уэллинг в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Чатем Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-6. Команда Уэллинг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чатем Таун забивает 2, пропускает 1.