28.10.2025

Смотреть онлайн Льюис - Чесхант 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияРайман Лига - Премьер-дивизион: ЛьюисЧесхант, 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе The Dripping Pan.

МСК, 14 тур, Стадион: The Dripping Pan
Райман Лига - Премьер-дивизион
Льюис
26'
65'
Завершен
2 : 1
28 октября 2025
Чесхант
31'
Льюис icon
26'
Чесхант icon
31'
Счет после первого тайма 1:1
Льюис icon
65'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Чесхант - Угловой
9'
Угловой
Чесхант - Угловой
26'
Льюис - 1-ый Гол
31'
Чесхант - 2-ой Гол
37'
Угловой
Чесхант - Угловой
45+1'
Угловой
Чесхант - Угловой
45+1'
Угловой
Чесхант - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
60'
Угловой
Льюис - Угловой
62'
Угловой
Чесхант - Угловой
65'
Льюис - 3-ий Гол
73'
Угловой
Льюис - Угловой
90+5'
Угловой
Льюис - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Льюис — Чесхант

Команда Льюис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Чесхант, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Льюис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чесхант забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Льюис Льюис
47%
Чесхант Чесхант
53%
Атаки
82
106
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
3
13
Удары в створ ворот
6
6
Игры 14 тур
28.10.2025
Льюис
2:1
Чесхант
Завершен
28.10.2025
Хаштэг Юнайтед
2:1
Фолкстоун
Завершен
25.10.2025
Вайтхоук
-:-
Брентвуд
Отложен
25.10.2025
Крэй Уондерерс
0:2
Дартфорд
Завершен
25.10.2025
Рамсгит
2:2
Каршалтон Атл
Завершен
25.10.2025
Далвич
-:-
Крей Волли
Отменен
25.10.2025
Биллерикей Таун
-:-
Ст. Олбанс
Отменен
25.10.2025
Уэллинг
-:-
Чатем Таун
Отменен
25.10.2025
Уингейт энд Финчли
-:-
Бургес Хилл Таун
Отменен
25.10.2025
Канви Айленд
-:-
Чичестер Сити
Отменен
