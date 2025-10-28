Смотреть онлайн Льюис - Чесхант 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Льюис — Чесхант, 14 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе The Dripping Pan.
Превью матча Льюис — Чесхант
Команда Льюис в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-10. Команда Чесхант, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-12. Команда Льюис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Чесхант забивает 1, пропускает 1.