Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион : Канви Айленд — Чичестер Сити , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Park Lane .

Превью матча Канви Айленд — Чичестер Сити

Команда Канви Айленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 6-18. Команда Чичестер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Канви Айленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чичестер Сити забивает 1, пропускает 1.