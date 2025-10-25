Смотреть онлайн Крэй Уондерерс - Дартфорд 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Крэй Уондерерс — Дартфорд, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кураж.
Превью матча Крэй Уондерерс — Дартфорд
Команда Крэй Уондерерс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-21. Команда Дартфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 19-19. Команда Крэй Уондерерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Дартфорд забивает 2, пропускает 2.