Смотреть онлайн Уингейт энд Финчли - Бургес Хилл Таун 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион: Уингейт энд Финчли — Бургес Хилл Таун, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Harry Abrahams Stadium.
Превью матча Уингейт энд Финчли — Бургес Хилл Таун
Команда Уингейт энд Финчли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-24. Команда Бургес Хилл Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Уингейт энд Финчли в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бургес Хилл Таун забивает 2, пропускает 1.