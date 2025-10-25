Превью матча Уингейт энд Финчли — Бургес Хилл Таун

Команда Уингейт энд Финчли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 17-24. Команда Бургес Хилл Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Уингейт энд Финчли в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бургес Хилл Таун забивает 2, пропускает 1.