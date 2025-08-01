Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Меделлин - Жагуарес 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: МеделлинЖагуарес, 7 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.

МСК, 7 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Кубок Колумбии по футболу
Меделлин
53'
Завершен
1 : 1
01 августа 2025
Жагуарес
59'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Меделлин icon
53'
Жагуарес icon
59'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Меделлин - Угловой
8'
Угловой
Меделлин - Угловой
26'
Угловой
Меделлин - Угловой
30'
Угловой
Меделлин - Угловой
38'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Меделлин - Угловой
52'
Угловой
Жагуарес - Угловой
53'
Меделлин - 1-ый Гол
59'
Жагуарес - 2-ой Гол
73'
Угловой
Меделлин - Угловой
76'
Угловой
Меделлин - Угловой
83'
Угловой
Меделлин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Меделлин — Жагуарес

История последних встреч

Меделлин
Меделлин
Жагуарес
Меделлин
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.08.2025
Жагуарес
Жагуарес
0:1
Меделлин
Меделлин
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Меделлин Меделлин
66%
Жагуарес Жагуарес
34%
Атаки
188
109
Угловые
8
2
Фолы
13
13
Удары (всего)
16
5
Удары мимо ворот
22
3
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
