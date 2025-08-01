01.08.2025
Смотреть онлайн Меделлин - Жагуарес 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Меделлин — Жагуарес, 7 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
МСК, 7 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Кубок Колумбии по футболу
Текстовая трансляция
5'
Меделлин - Угловой
8'
Меделлин - Угловой
26'
Меделлин - Угловой
30'
Меделлин - Угловой
38'
Жагуарес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Меделлин - Угловой
52'
Жагуарес - Угловой
53'
Меделлин - 1-ый Гол
59'
Жагуарес - 2-ой Гол
73'
Меделлин - Угловой
76'
Меделлин - Угловой
83'
Меделлин - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Меделлин — Жагуарес
История последних встреч
Меделлин
Жагуарес
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.08.2025
Жагуарес
0:1
Меделлин
Статистика матча
Комментарии к матчу