30.07.2025
Смотреть онлайн Санта Фе - Internacional FC de Palmira 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Санта Фе — Internacional FC de Palmira, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.
МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Кубок Колумбии по футболу
Санта Фе
28'
33'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
9'
Санта Фе - Угловой
10'
Санта Фе - Угловой
16'
Internacional FC de Palmira - Угловой
26'
Санта Фе - Угловой
28'
Санта Фе - 1-ый Гол
31'
Санта Фе - Угловой
33'
Санта Фе - 2-ой Гол
42'
Санта Фе - Угловой
45+2'
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
48'
Санта Фе - Угловой
50'
Internacional FC de Palmira - Угловой
50'
Internacional FC de Palmira - Угловой
51'
Internacional FC de Palmira - Угловой
65'
Internacional FC de Palmira - Угловой
66'
Internacional FC de Palmira - Угловой
67'
Internacional FC de Palmira - Угловой
73'
Internacional FC de Palmira - Угловой
78'
Internacional FC de Palmira - Угловой
89'
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Превью матча Санта Фе — Internacional FC de Palmira
История последних встреч
Санта Фе
Internacional FC de Palmira
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.08.2025
Internacional FC de Palmira
0:0
Санта Фе
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
111
84
Угловые
8
9
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
3
