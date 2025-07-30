Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Internacional FC de Palmira 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Санта ФеInternacional FC de Palmira, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.

МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Кубок Колумбии по футболу
Санта Фе
28'
33'
Завершен
2 : 0
30 июля 2025
Internacional FC de Palmira
Смотреть онлайн
Санта Фе icon
28'
Санта Фе icon
33'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Санта Фе - Угловой
10'
Угловой
Санта Фе - Угловой
16'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
26'
Угловой
Санта Фе - Угловой
28'
Санта Фе - 1-ый Гол
31'
Угловой
Санта Фе - Угловой
33'
Санта Фе - 2-ой Гол
42'
Угловой
Санта Фе - Угловой
45+2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
48'
Угловой
Санта Фе - Угловой
50'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
50'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
51'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
65'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
66'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
67'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
73'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
78'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
89'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Санта Фе — Internacional FC de Palmira

История последних встреч

Санта Фе
Санта Фе
Internacional FC de Palmira
Санта Фе
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.08.2025
Internacional FC de Palmira
Internacional FC de Palmira
0:0
Санта Фе
Санта Фе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
56%
Internacional FC de Palmira Internacional FC de Palmira
44%
Атаки
111
84
Угловые
8
9
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
3
