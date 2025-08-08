Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Жагуарес - Меделлин 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: ЖагуаресМеделлин, 7 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jaraguay.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Jaraguay
Кубок Колумбии по футболу
Жагуарес
Завершен
0 : 1
08 августа 2025
Меделлин
28'
Смотреть онлайн
Меделлин icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Меделлин - Угловой
17'
Угловой
Меделлин - Угловой
22'
Угловой
Жагуарес - Угловой
28'
Меделлин - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
64'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Жагуарес — Меделлин

Статистика матча

Владение мячом
Жагуарес Жагуарес
53%
Меделлин Меделлин
47%
Атаки
76
78
Угловые
2
2
Фолы
16
15
Удары (всего)
4
8
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
