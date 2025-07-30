30.07.2025
Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Кукута Депортиво 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Атлетико Насьональ — Кукута Депортиво, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.
МСК, 7 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Кубок Колумбии по футболу
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
5'
Atletico Nacional - Угловой
6'
Atletico Nacional - 1-ый Гол
19'
Кукута Депортиво - Угловой
23'
Кукута Депортиво - Угловой
24'
Кукута Депортиво - Угловой
28'
Atletico Nacional - Угловой
30'
Кукута Депортиво - Угловой
35'
Atletico Nacional - Угловой
36'
Atletico Nacional - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Atletico Nacional - Угловой
63'
Atletico Nacional - Угловой
66'
Atletico Nacional - Угловой
71'
Кукута Депортиво - Угловой
76'
Atletico Nacional - Угловой
85'
Кукута Депортиво - Угловой
90+4'
Кукута Депортиво - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Превью матча Атлетико Насьональ — Кукута Депортиво
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
153
132
Угловые
8
7
Фолы
12
16
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу