30.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Кукута Депортиво 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Атлетико НасьональКукута Депортиво, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо.

МСК, 7 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Кубок Колумбии по футболу
Атлетико Насьональ
6'
Завершен
1 : 0
30 июля 2025
Кукута Депортиво
Смотреть онлайн
Atletico Nacional icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
6'
Atletico Nacional - 1-ый Гол
19'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
23'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
24'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
28'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
30'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
35'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
36'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
63'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
66'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
71'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
76'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
85'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
90+4'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Атлетико Насьональ — Кукута Депортиво

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
57%
Кукута Депортиво Кукута Депортиво
43%
Атаки
153
132
Угловые
8
7
Фолы
12
16
Удары (всего)
10
6
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
