30.07.2025

Смотреть онлайн Толима - Реал Соача Кундинамарка 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: ТолимаРеал Соача Кундинамарка, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо.

МСК, 7 тур, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Кубок Колумбии по футболу
Толима
86'
Завершен
1 : 2
30 июля 2025
Реал Соача Кундинамарка
34'
53'
Смотреть онлайн
Реал Соача Кундинамарка icon
34'
Счет после первого тайма 0:1
Реал Соача Кундинамарка icon
53'
Толима icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Толима - Угловой
19'
Угловой
Толима - Угловой
29'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
34'
Реал Соача Кундинамарка - 1-ый Гол
38'
Угловой
Толима - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Реал Соача Кундинамарка - 2-ой Гол
55'
Угловой
Толима - Угловой
62'
Угловой
Толима - Угловой
74'
Угловой
Толима - Угловой
78'
Угловой
Толима - Угловой
86'
Угловой
Толима - Угловой
86'
Толима - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Толима - Угловой
90+6'
Угловой
Толима - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Толима — Реал Соача Кундинамарка

История последних встреч

Толима
Толима
Реал Соача Кундинамарка
Толима
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.08.2025
Реал Соача Кундинамарка
Реал Соача Кундинамарка
1:0
Толима
Толима
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Толима Толима
64%
Реал Соача Кундинамарка Реал Соача Кундинамарка
36%
Атаки
134
81
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
2
6
Комментарии к матчу
