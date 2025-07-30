30.07.2025
Смотреть онлайн Толима - Реал Соача Кундинамарка 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Толима — Реал Соача Кундинамарка, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Мануэль Мурилло Торо.
МСК, 7 тур, Стадион: Мануэль Мурилло Торо
Кубок Колумбии по футболу
Толима
86'
Завершен
1 : 2
30 июля 2025
Реал Соача Кундинамарка
34'
53'
Счет после первого тайма 0:1
Толима
86'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
19'
Толима - Угловой
19'
Толима - Угловой
29'
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
34'
Реал Соача Кундинамарка - 1-ый Гол
38'
Толима - Угловой
53'
Реал Соача Кундинамарка - 2-ой Гол
55'
Толима - Угловой
62'
Толима - Угловой
74'
Толима - Угловой
78'
Толима - Угловой
86'
Толима - Угловой
86'
Толима - 3-ий Гол
90+6'
Толима - Угловой
90+6'
Толима - Угловой
Превью матча Толима — Реал Соача Кундинамарка
История последних встреч
Толима
Реал Соача Кундинамарка
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.08.2025
Реал Соача Кундинамарка
1:0
Толима
Статистика матча
Владение мячом
64%
Атаки
134
81
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
2
6
