30.07.2025

Смотреть онлайн Америка Кали - Тигрес 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Америка КалиТигрес, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро.

МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Кубок Колумбии по футболу
Америка Кали
4'
18'
47'
82'
90'
Завершен
5 : 0
30 июля 2025
Тигрес
Смотреть онлайн
Америка Кали icon
4'
Америка Кали icon
18'
Счет после первого тайма 2:0
Америка Кали icon
47'
Америка Кали icon
82'
Америка Кали icon
90'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Америка Кали - Угловой
4'
Америка Кали - 1-ый Гол
10'
Угловой
Америка Кали - Угловой
18'
Америка Кали - 2-ой Гол
21'
Угловой
Америка Кали - Угловой
39'
Угловой
Америка Кали - Угловой
40'
Угловой
Америка Кали - Угловой
45'
Угловой
Америка Кали - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
47'
Америка Кали - 3-ий Гол
59'
Угловой
Америка Кали - Угловой
82'
Америка Кали - 4-ый Гол
88'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90'
Америка Кали - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Америка Кали — Тигрес

История последних встреч

Америка Кали
Америка Кали
Тигрес
Америка Кали
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.08.2025
Тигрес
Тигрес
0:1
Америка Кали
Америка Кали
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Америка Кали Америка Кали
61%
Тигрес Тигрес
39%
Атаки
174
126
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу
