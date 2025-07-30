30.07.2025
Смотреть онлайн Америка Кали - Тигрес 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Америка Кали — Тигрес, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро.
МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Кубок Колумбии по футболу
Америка Кали
30 июля 2025
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
4'
Америка Кали - Угловой
4'
Америка Кали - 1-ый Гол
10'
Америка Кали - Угловой
18'
Америка Кали - 2-ой Гол
21'
Америка Кали - Угловой
39'
Америка Кали - Угловой
40'
Америка Кали - Угловой
45'
Америка Кали - Угловой
47'
Америка Кали - 3-ий Гол
59'
Америка Кали - Угловой
82'
Америка Кали - 4-ый Гол
88'
Америка Кали - Угловой
90'
Америка Кали - 5-ый Гол
Превью матча Америка Кали — Тигрес
История последних встреч
Америка Кали
Тигрес
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.08.2025
Тигрес
0:1
Америка Кали
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
174
126
Угловые
8
0
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу