23.08.2025

Смотреть онлайн Патриотас - Онсе Кальдас 23.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: ПатриотасОнсе Кальдас, 7 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, 7 тур, Стадион: Ла Индепенденциа
Кубок Колумбии по футболу
Патриотас
87'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Онсе Кальдас
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Патриотас icon
87'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
15'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
26'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
30'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
39'
Угловой
Патриотас - Угловой
40'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Патриотас - Угловой
65'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
71'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
84'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
87'
Патриотас - 1-ый Гол
89'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
90+1'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
90+2'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Патриотас — Онсе Кальдас

Статистика матча

Владение мячом
Патриотас Патриотас
45%
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
55%
Атаки
101
135
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA