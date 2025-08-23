23.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Патриотас — Онсе Кальдас, 7 тур . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.
МСК, 7 тур, Стадион: Ла Индепенденциа
Кубок Колумбии по футболу
Патриотас
87'
Завершен
1 : 0
23 августа 2025
Текстовая трансляция
8'
Онсе Кальдас - Угловой
15'
Онсе Кальдас - Угловой
26'
Онсе Кальдас - Угловой
30'
Онсе Кальдас - Угловой
39'
Патриотас - Угловой
40'
Онсе Кальдас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Патриотас - Угловой
65'
Онсе Кальдас - Угловой
71'
Онсе Кальдас - Угловой
84'
Онсе Кальдас - Угловой
87'
Патриотас - 1-ый Гол
89'
Онсе Кальдас - Угловой
90+1'
Онсе Кальдас - Угловой
90+2'
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
101
135
Угловые
2
11
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
2
2
