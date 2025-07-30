Смотреть онлайн Атлетико - Атлетико Уила 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Атлетико — Атлетико Уила, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез.