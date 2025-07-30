30.07.2025
Смотреть онлайн Атлетико - Атлетико Уила 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Атлетико — Атлетико Уила, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез.
МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Кубок Колумбии по футболу
Атлетико
8'
66'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Атлетико Уила
37'
59'
Текстовая трансляция
8'
Атлетико - 1-ый Гол
28'
Атлетико Уила - Угловой
36'
Атлетико - Угловой
37'
Атлетико Уила - 2-ой Гол
40'
Атлетико - Угловой
57'
Атлетико Уила - Угловой
59'
Атлетико Уила - 3-ий Гол
66'
Атлетико - 4-ый Гол
75'
Атлетико - Угловой
90'
Атлетико - Угловой
90+1'
Атлетико - Угловой
Превью матча Атлетико — Атлетико Уила
История последних встреч
Атлетико
Атлетико Уила
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.08.2025
Атлетико Уила
3:5
Атлетико
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
46
35
Угловые
5
2
Фолы
5
3
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
3
