Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Атлетико - Атлетико Уила 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: АтлетикоАтлетико Уила, 7 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез.

МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Метрополитано Роберто Мелендез
Кубок Колумбии по футболу
Атлетико
8'
66'
Завершен
2 : 2
30 июля 2025
Атлетико Уила
37'
59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Атлетико icon
8'
Атлетико Уила icon
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Атлетико Уила icon
59'
Атлетико icon
66'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Атлетико - 1-ый Гол
28'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
36'
Угловой
Атлетико - Угловой
37'
Атлетико Уила - 2-ой Гол
40'
Угловой
Атлетико - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
57'
Угловой
Атлетико Уила - Угловой
59'
Атлетико Уила - 3-ий Гол
66'
Атлетико - 4-ый Гол
75'
Угловой
Атлетико - Угловой
90'
Угловой
Атлетико - Угловой
90+1'
Угловой
Атлетико - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2

Превью матча Атлетико — Атлетико Уила

История последних встреч

Атлетико
Атлетико
Атлетико Уила
Атлетико
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.08.2025
Атлетико Уила
Атлетико Уила
3:5
Атлетико
Атлетико
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Атлетико
52%
Атлетико Уила Атлетико Уила
48%
Атаки
46
35
Угловые
5
2
Фолы
5
3
Удары (всего)
10
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Адмирал Адмирал
28 Января
17:00
Спартак Спартак
Лада Лада
28 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА ЦСКА
28 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Северсталь Северсталь
28 Января
19:30
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
AK Барс AK Барс
Салават Юлаев Салават Юлаев
28 Января
19:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
28 Января
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA