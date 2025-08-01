01.08.2025
Смотреть онлайн Мильонариос - Реал Картахена 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Мильонариос — Реал Картахена, 7 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо.
МСК, 7 тур, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Кубок Колумбии по футболу
Мильонариос
38'
45+3'
55'
Завершен
3 : 1
01 августа 2025
Реал Картахена
90+1'
Мильонариос
38'
Мильонариос
45+3'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
Мильонариос
55'
Реал Картахена
90+1'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Мильонариос - Угловой
12'
Мильонариос - Угловой
31'
Мильонариос - Угловой
32'
Мильонариос - Угловой
38'
Мильонариос - 1-ый Гол
45+3'
Мильонариос - 2-ой Гол
45+6'
Реал Картахена - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,1
50'
Мильонариос - Угловой
55'
Мильонариос - 3-ий Гол
90+1'
Реал Картахена - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,1
Превью матча Мильонариос — Реал Картахена
История последних встреч
Мильонариос
Реал Картахена
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.08.2025
Реал Картахена
2:1
Мильонариос
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
117
91
Угловые
5
1
Фолы
13
11
Удары (всего)
13
3
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу