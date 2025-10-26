Смотреть онлайн Лион - Страсбург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Лион — Страсбург, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Groupama Stadium. Судить этот матч будет Eric Wattellier.
Превью матча Лион — Страсбург
Команда Лион в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда Страсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-9. Команда Лион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Страсбург забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Eric Wattellier (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Eric Wattellier назначал пенальти