26.10.2025

Смотреть онлайн Лион - Страсбург 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ЛионСтрасбург, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Groupama Stadium. Судить этот матч будет Eric Wattellier.

МСК, 9 тур, Стадион: Groupama Stadium
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лион
Ismael Doukouire 31'
Afonso Bastardo Moreira 90+1'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Страсбург
Joaquin Panichelli 25'
Смотреть онлайн
Joaquin Panichelli icon
25'
Ismael Doukouire icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,4
Afonso Bastardo Moreira icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,4
Текстовая трансляция
25'
Joaquin Panichelli - 1-ый Гол
31'
Doukoure - 2-ой Гол
35'
Угловой
Лион - Угловой
43'
Лион - Незабитый пенальти
44'
Угловой
Лион - Угловой
45+6'
Угловой
Страсбург - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,4
73'
Угловой
Лион - Угловой
87'
Угловой
Страсбург - Угловой
90'
Угловой
Лион - Угловой
90+1'
Afonso Bastardo Moreira - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,4

Превью матча Лион — Страсбург

Команда Лион в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда Страсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-9. Команда Лион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Страсбург забивает 2, пропускает 1.

Лион Лион
1
Словакия
Доминик Гриф
21
Нидерланды
Ruben Kluivert
22
Бельгия
Мата Педро Мукони
19
Франция
Мусса Ниакхате
98
Англия
Энсли Мэйтленд-Найлз
6
США
Tanner Tessmann
23
Англия
Tyler Morton
3
Аргентина
Николас Таглиафико
44
Франция
Khalis Merah
17
Португалия
Afonso Bastardo Moreira
18
Алжир
Рашид Геззал
Тренер
Португалия
Паулу Фонсека
Страсбург Страсбург
39
Бельгия
Mike Penders
23
Франция
Mamadou Sarr
24
Дания
Lucas Hogsberg
32
Аргентина
Valentin Barco
22
Франция
Guela Doue
42
Франция
Abdoul Ouattara
19
Парагвай
Julio Enciso
3
Англия
Бен Чилуэлл
7
Португалия
Diego Moreira
9
Аргентина
Joaquin Panichelli
10
Нидерланды
Emanuel Emegha
Тренер
Англия
Лиам Росеньор

Статистика матча

Владение мячом
Лион Лион
48%
Страсбург Страсбург
52%
Атаки
69
66
Угловые
4
2
Фолы
3
4
Удары (всего)
2
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Eric Wattellier (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Eric Wattellier назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Лион
2:1
Страсбург
Завершен
26.10.2025
Анже
2:0
Лорьян
Завершен
26.10.2025
Ренн
1:2
Ницца
Завершен
26.10.2025
Осер
:
Хавре
Завершен
26.10.2025
Лилль
6:1
Мец
Завершен
25.10.2025
Ланс
2:1
Марсель
Завершен
25.10.2025
Монако
1:0
Тулуза
Завершен
25.10.2025
Брест
0:3
ПСЖ
Завершен
24.10.2025
Париж
1:2
Нант
Завершен
Комментарии к матчу
