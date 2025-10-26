Превью матча Лион — Страсбург

Команда Лион в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-8. Команда Страсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 20-9. Команда Лион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Страсбург забивает 2, пропускает 1.