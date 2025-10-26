Смотреть онлайн Осер - Хавре 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Осер — Хавре, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Аббе-Дешам. Судить этот матч будет Hakim Ben el Hadj.
Превью матча Осер — Хавре
Команда Осер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-16.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hakim Ben el Hadj (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Hakim Ben el Hadj назначал пенальти