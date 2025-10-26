Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Осер - Хавре 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ОсерХавре, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Аббе-Дешам. Судить этот матч будет Hakim Ben el Hadj.

МСК, 9 тур, Стадион: Аббе-Дешам
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Осер
Завершен
:
26 октября 2025
Хавре
Абдулайе Туре 47'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Абдулайе Туре icon
47'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Осер - Угловой
18'
Угловой
Хавре - Угловой
28'
Угловой
Осер - Угловой
33'
Угловой
Хавре - Угловой
36'
Угловой
Осер - Угловой
45+1'
Угловой
Хавре - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
47'
Абдулайе Туре - 1-ый Гол
52'
Угловой
Хавре - Угловой
61'
Угловой
Осер - Угловой
66'
Угловой
Осер - Угловой
66'
Угловой
Осер - Угловой
67'
Угловой
Осер - Угловой
73'
Угловой
Осер - Угловой
79'
Угловой
Хавре - Угловой
80'
Угловой
Осер - Угловой
81'
Угловой
Осер - Угловой
87'
Угловой
Осер - Угловой
90'
Угловой
Осер - Угловой
90+4'
Угловой
Осер - Угловой

Превью матча Осер — Хавре

Команда Осер в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-16.

Осер Осер
16
Французская Гвиана
Донован Леон
7
Гваделупа
Josue Casimir
29
Франция
Marvin Senaya
4
Чили
Франсиско Сьерральта
92
Франция
Clement Akpa
14
Гана
Гидеон Менса
10
Франция
Lassine Sinayoko
17
Нидерланды
Oussama El Azzouzi
42
Франция
Элиша Овусу
19
Англия
Даниэль Лоадер
9
Франция
Sekou Mara
Тренер
Франция
Кристоф Пелисье
Хавре Хавре
99
Франция
Мори Диав
7
Франция
Лойк Него
93
Сенегал
Arouna Sangante
6
Франция
Etienne Youte Kinkoue
18
Франция
Yanis Zouaoui
14
Франция
Rassoul Ndiaye
15
Япония
Айуму Секо
94
Франция
Абдулайе Туре
8
Марокко
Yassine Kechta
45
Сенегал
Issa Soumare
70
Танзания
Самата Мбвана
Тренер
Франция
Дидье Дигар

Статистика матча

Владение мячом
Осер Осер
50%
Хавре Хавре
50%
Атаки
66
76
Угловые
13
5
Фолы
19
12
Удары (всего)
10
5
Удары мимо ворот
14
5
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hakim Ben el Hadj (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 21 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Hakim Ben el Hadj назначал пенальти

Комментарии к матчу
