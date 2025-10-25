Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Монако - Тулуза 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: МонакоТулуза, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луи II. Судить этот матч будет Guillaume Paradis.

МСК, 9 тур, Стадион: Луи II
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Монако
Мохаммед Салису 3'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Тулуза
Смотреть онлайн
Мохаммед Салису icon
3'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Монако - Угловой
3'
Мохаммед Салису - 1-ый Гол
13'
Угловой
Тулуза - Угловой
39'
Угловой
Тулуза - Угловой
45+2'
Угловой
Тулуза - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
47'
Угловой
Тулуза - Угловой
82'
Угловой
Монако - Угловой
90+2'
Угловой
Тулуза - Угловой

Превью матча Монако — Тулуза

Команда Монако в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-13. Команда Тулуза, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Монако в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тулуза забивает 1, пропускает 3.

Монако Монако
16
Швейцария
Филипп Кён
5
Германия
Тило Керер
22
Гана
Мохаммед Салису
13
Франция
Christian Mawissa Elebi
27
Сенегал
Крепин Диатта
10
Россия
Александр Головин
28
Франция
Mamadou Coulibaly
20
Франция
Kassoum Ouattara
18
Япония
Такуми Минамино
31
Испания
Ансу Фати
9
Англия
Folarin Balogun
Тренер
Бельгия
Себастьян Поконьоли
Тулуза Тулуза
1
Франция
Guillaume Restes
3
США
Марк МакКензи
4
Зимбабве
Charlie Cresswell
2
Дания
Расмус Николайсен
15
Норвегия
Aron Leonard Donnum
23
Венесуэла
Кристиан Кассерес
17
Гана
Abu Francis
24
Франция
Dayann Methalie
9
Франция
Frank Magri
20
Бразилия
Emerson
10
Франция
Янн Гбохо
Тренер
Испания
Карлес Мартинес

Статистика матча

Владение мячом
Монако Монако
54%
Тулуза Тулуза
46%
Атаки
86
128
Угловые
2
5
Фолы
14
18
Удары (всего)
10
4
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guillaume Paradis (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Guillaume Paradis назначал пенальти

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA