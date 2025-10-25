Превью матча Монако — Тулуза

Команда Монако в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-13. Команда Тулуза, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Монако в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тулуза забивает 1, пропускает 3.