Смотреть онлайн Монако - Тулуза 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Монако — Тулуза, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Луи II. Судить этот матч будет Guillaume Paradis.
Превью матча Монако — Тулуза
Команда Монако в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-13. Команда Тулуза, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Монако в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Тулуза забивает 1, пропускает 3.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Guillaume Paradis (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Guillaume Paradis назначал пенальти