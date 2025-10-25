Превью матча Ланс — Марсель

Команда Ланс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Марсель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-11. Команда Ланс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Марсель забивает 2, пропускает 1.