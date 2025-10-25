Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ланс - Марсель 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ЛансМарсель, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Боллар-Делелис. Судить этот матч будет Стефани Фраппар.

МСК, 9 тур, Стадион: Феликс Боллар-Делелис
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Ланс
Одсонн Эдуар 23'
Бенжамен Павар 53'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Марсель
Мейсон Гринвуд 17'
Мейсон Гринвуд icon
17'
Одсонн Эдуар icon
23'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Бенжамен Павар icon
53'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Марсель - Угловой
17'
Мейсон Гринвуд - 1-ый Гол
23'
Одсонн Эдуар - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Марсель - Угловой
45+3'
Угловой
Ланс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
53'
Угловой
Ланс - Угловой
53'
Pavard - 3-ий Гол
55'
Угловой
Марсель - Угловой
65'
Угловой
Марсель - Угловой
65'
Угловой
Марсель - Угловой
72'
Угловой
Ланс - Угловой
81'
Угловой
Марсель - Угловой
86'
Угловой
Марсель - Угловой
90'
Угловой
Марсель - Угловой
90+2'
Угловой
Ланс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Ланс — Марсель

Команда Ланс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Марсель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-11. Команда Ланс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Марсель забивает 2, пропускает 1.

Ланс Ланс
40
Франция
Robin Risser
24
Франция
Джонатан Гради
6
Австрия
Samson Baidoo
20
Франция
Маланг Сарр
2
Франция
Рубен Агилар
8
Мали
Mamadou Sangare
28
Франция
Адриен Томассон
14
Франция
Маттье Юдоль
10
Франция
Флориан Товен
22
Франция
Весли Саид
11
Франция
Одсонн Эдуар
Тренер
Франция
Пьер Сейдж
Марсель Марсель
1
Аргентина
Херонимо Рульи
62
Панама
Михаэль Мурильо
28
Франция
Бенжамен Павар
21
Марокко
Найеф Агуэрд
33
Италия
Эмерсон
17
Англия
Мэтт О'Райли
18
Бельгия
Arthur Vermeeren
14
Бразилия
Igor Paixao
10
Англия
Мейсон Гринвуд
22
США
Тимоти Веа
34
Франция
Robinio Vaz
Тренер
Италия
Роберто Де Дзерби

Статистика матча

Владение мячом
Ланс Ланс
32%
Марсель Марсель
68%
Атаки
63
155
Угловые
4
8
Фолы
12
8
Удары (всего)
10
10
Удары мимо ворот
3
14
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Стефани Фраппар (Франция).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Стефани Фраппар назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Лион
2:1
Страсбург
Завершен
26.10.2025
Анже
2:0
Лорьян
Завершен
26.10.2025
Ренн
1:2
Ницца
Завершен
26.10.2025
Осер
:
Хавре
Завершен
26.10.2025
Лилль
6:1
Мец
Завершен
25.10.2025
Ланс
2:1
Марсель
Завершен
25.10.2025
Монако
1:0
Тулуза
Завершен
25.10.2025
Брест
0:3
ПСЖ
Завершен
24.10.2025
Париж
1:2
Нант
Завершен
Комментарии к матчу
