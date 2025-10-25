Смотреть онлайн Ланс - Марсель 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Ланс — Марсель, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Боллар-Делелис. Судить этот матч будет Стефани Фраппар.
Превью матча Ланс — Марсель
Команда Ланс в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-10. Команда Марсель, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-11. Команда Ланс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Марсель забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Стефани Фраппар (Франция).
За последние 14 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Стефани Фраппар назначал пенальти