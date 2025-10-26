Смотреть онлайн Ренн - Ницца 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Ренн — Ницца, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян. Судить этот матч будет Marc Bollengier.
Превью матча Ренн — Ницца
Команда Ренн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 7 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-13. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ренн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ницца забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marc Bollengier (Франция).
За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Marc Bollengier назначал пенальти