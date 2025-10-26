Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Ренн - Ницца 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: РеннНицца, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян. Судить этот матч будет Marc Bollengier.

МСК, 9 тур, Стадион: Стад де ла Рут де Лорьян
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Ренн
Abdelhamid Ait Boudlal 67'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Ницца
Софьян Диоп 38'
Джонатан Клаусс 45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Софьян Диоп icon
38'
Джонатан Клаусс icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 5,2
Abdelhamid Ait Boudlal icon
67'
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ренн - Угловой
4'
Угловой
Ренн - Угловой
9'
Угловой
Ницца - Угловой
13'
Угловой
Ницца - Угловой
33'
Угловой
Ренн - Угловой
38'
Софьян Диоп - 1-ый Гол
43'
Угловой
Ренн - Угловой
45+1'
Джонатан Клаусс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 5,2
57'
Угловой
Ницца - Угловой
67'
Abdelhamid Ait Boudlal - 3-ий Гол
70'
Угловой
Ренн - Угловой
82'
Угловой
Ренн - Угловой
87'
Угловой
Ренн - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 5,2

Превью матча Ренн — Ницца

Команда Ренн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 7 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-13. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ренн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ницца забивает 1, пропускает 2.

Ренн Ренн
30
Франция
Брайс Самба
97
Франция
Jeremy Jacquet
36
Кот-д'Ивуар
Алиду Сейду
3
Франция
Лилиан Брассье
26
Франция
Кентен Мерлен
21
Франция
Валентин Ронжье
8
Франция
Секо Фофана
45
Франция
Махди Камара
10
Франция
Людовик Блас
9
Франция
Esteban Lepaul
7
Швейцария
Брель Эмболо
Тренер
Сенегал
Хабиб Бейе
Ницца Ницца
80
Франция
Йеванн Диуф
33
Франция
Antoine Mendy
37
Гана
Kojo Peprah Oppong
26
Франция
Melvin Michel Maxence Bard
92
Франция
Джонатан Клаусс
99
Гана
Салис Абдул-Самед
24
Бельгия
Charles Vanhoutte
2
Тунис
Ali Abdi
10
Франция
Софьян Диоп
90
Kevin Carlos
7
Кот-д'Ивуар
Жереми Бога
Тренер
Франция
Франк Эз

Статистика матча

Владение мячом
Ренн Ренн
58%
Ницца Ницца
42%
Атаки
116
64
Угловые
7
3
Фолы
6
10
Удары (всего)
4
4
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marc Bollengier (Франция).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Marc Bollengier назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA