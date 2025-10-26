Превью матча Ренн — Ницца

Команда Ренн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 7 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 15-13. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Ренн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ницца забивает 1, пропускает 2.