Смотреть онлайн Лилль - Мец 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Лилль — Мец, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пьер Моруа. Судить этот матч будет Benoit Millot.
Превью матча Лилль — Мец
Команда Лилль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Мец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Лилль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мец забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Benoit Millot (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Benoit Millot назначал пенальти