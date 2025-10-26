Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лилль - Мец 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ЛилльМец, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пьер Моруа. Судить этот матч будет Benoit Millot.

МСК, 9 тур, Стадион: Пьер Моруа
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лилль
Hamza Igamane 24'
Felix Correia 34'
Felix Correia 53'
Ромен Перро 64'
Андре Гомиш 82'
Hakon Arnar Haraldsson 90+3'
Завершен
6 : 1
26 октября 2025
Мец
Sadibou Sane 90+5'
Смотреть онлайн
Hamza Igamane icon
24'
Felix Correia icon
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
Felix Correia icon
53'
Ромен Перро icon
64'
Андре Гомиш icon
82'
Hakon Arnar Haraldsson icon
90+3'
Sadibou Sane icon
90+5'
Матч закончился со счётом 6:1 : 3,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Лилль - Угловой
10'
Угловой
Лилль - Угловой
11'
Угловой
Лилль - Угловой
16'
Угловой
Лилль - Угловой
24'
Hamza Igamane - 1-ый Гол
30'
Угловой
Мец - Угловой
30'
Угловой
Мец - Угловой
31'
Угловой
Мец - Угловой
34'
Felix Correia - 2-ой Гол
38'
Угловой
Лилль - Угловой
42'
Угловой
Лилль - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
51'
Угловой
Мец - Угловой
51'
Угловой
Мец - Угловой
52'
Угловой
Мец - Угловой
53'
Felix Correia - 3-ий Гол
60'
Угловой
Лилль - Угловой
64'
Ромен Перро - 4-ый Гол
67'
Угловой
Мец - Угловой
69'
Угловой
Мец - Угловой
82'
Андре Гомиш - 5-ый Гол
90+3'
Hakon Arnar Haraldsson - 6-ый Гол
90+5'
Sadibou Sane - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:1 : 3,2

Превью матча Лилль — Мец

Команда Лилль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Мец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Лилль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мец забивает 1, пропускает 2.

Лилль Лилль
1
Турция
Берке Озер
12
Бельгия
Томас Менье
18
ДР Конго
Чанцел Мбемба
23
Алжир
Айсса Манди
15
Франция
Ромен Перро
32
Франция
Ayyoub Bouaddi
21
Франция
Бенжамин Андре
7
Бельгия
Matias Fernandez
10
Исландия
Hakon Arnar Haraldsson
27
Португалия
Felix Correia
29
Марокко
Hamza Igamane
Тренер
Франция
Бруно Генезио
Мец Мец
61
Сенегал
Pape Sy
7
Украина
Георгий Цитаишвили
15
Гана
Terry Yegbe
5
Кот-д'Ивуар
Жан-Филипп Гбамен
39
Кот-д'Ивуар
Коффи Куао
21
Франция
Бенжамен Стамбули
12
Сенегал
Alpha Toure
20
Франция
Джесси Демингет
14
Сенегал
Cheikh Tidiane Sabaly
30
Сенегал
Хабиб Диалло
9
Грузия
Giorgi Abuashvili
Тренер
Франция
Stephane Le Mignan

Статистика матча

Владение мячом
Лилль Лилль
62%
Мец Мец
38%
Атаки
110
79
Угловые
7
8
Фолы
18
12
Удары (всего)
19
10
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
12
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Benoit Millot (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Benoit Millot назначал пенальти

Комментарии к матчу
