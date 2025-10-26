Превью матча Лилль — Мец

Команда Лилль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-11. Команда Мец, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Лилль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Мец забивает 1, пропускает 2.