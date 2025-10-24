Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Париж - Нант 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ПарижНант, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Jean Bouin. Судить этот матч будет Ruddy Buquet.

МСК, 9 тур, Стадион: Stade Jean Bouin
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Париж
Samir Chergui 15'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Нант
Йуссеф Эль Араби 2'
Matthis Abline 38'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Йуссеф Эль Араби icon
2'
Samir Chergui icon
15'
Matthis Abline icon
38'
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Йуссеф Эль Араби - 1-ый Гол
6'
Угловой
Париж - Угловой
14'
Угловой
Париж - Угловой
15'
Угловой
Париж - Угловой
15'
Samir Chergui - 2-ой Гол
38'
Угловой
Нант - Угловой
38'
Matthis Abline - 3-ий Гол
45'
Угловой
Нант - Угловой
Счет после первого тайма 1:2 : 3,2
80'
Угловой
Париж - Угловой
81'
Угловой
Париж - Угловой
82'
Угловой
Париж - Угловой
83'
Угловой
Париж - Угловой
85'
Угловой
Париж - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча Париж — Нант

Команда Париж в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Нант, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Нант забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Нант, в том матче победу одержали гостьи.

Париж Париж
16
Франция
Obed Nkambadio
14
Мали
Хамари Траоре
31
Франция
Samir Chergui
5
Сенегал
Мамаду Мбоу
28
Бельгия
Тибо Де Смет
21
Франция
Максим Лопес
33
Франция
Пьер Ле-Мелу
4
Франция
Венсан Маркетти
10
Алжир
Ilan Kebbal
11
Франция
Jean-Philippe Krasso
27
Нигерия
Мозес Симон
Тренер
Франция
Stephane Gilli
Нант Нант
1
Португалия
Антони Лопеш
98
Франция
Кельвен Амьен
6
Нигерия
Чидози Авазием
78
Франция
Tylel Tati
66
Франция
Louis Leroux
80
Франция
Junior Mwanga
5
Южная Корея
Kwon Hyeok-kyu
17
Франция
Dehmaine Assoumani
10
Франция
Matthis Abline
19
Марокко
Йуссеф Эль Араби
11
Франция
Bahereba Guirassy
Тренер
Португалия
Luis Castro

История последних встреч

Париж
Париж
Нант
Париж
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Нант
Нант
2:3
Париж
Париж
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Париж Париж
68%
Нант Нант
32%
Атаки
96
55
Угловые
8
2
Фолы
6
7
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
10
8
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ruddy Buquet (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Ruddy Buquet назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA