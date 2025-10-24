Смотреть онлайн Париж - Нант 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Париж — Нант, 9 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Jean Bouin. Судить этот матч будет Ruddy Buquet.
Превью матча Париж — Нант
Команда Париж в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Нант, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Нант забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Нант, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ruddy Buquet (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Ruddy Buquet назначал пенальти