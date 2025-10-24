Превью матча Париж — Нант

Команда Париж в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-14. Команда Нант, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Нант забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Нант, в том матче победу одержали гостьи.