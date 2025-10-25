Превью матча Брест — ПСЖ

Команда Брест в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 29-15. Команда Брест в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 2.