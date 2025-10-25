Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Брест - ПСЖ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: БрестПСЖ, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Франсис Ле Бле. Судить этот матч будет Jeremie Pignard.

МСК, 9 тур, Стадион: Стад Франсис Ле Бле
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Брест
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
ПСЖ
Ашраф Хакими 29'
Ашраф Хакими 39'
90+6'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ашраф Хакими icon
29'
Ашраф Хакими icon
39'
Счет после первого тайма 0:2
ПСЖ icon
90+6'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Брест - Угловой
15'
Угловой
Брест - Угловой
23'
Угловой
ПСЖ - Угловой
24'
Угловой
ПСЖ - Угловой
29'
Ашраф Хакими - 1-ый Гол
31'
Угловой
ПСЖ - Угловой
39'
Ашраф Хакими - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
59'
Брест - Незабитый пенальти
65'
Угловой
ПСЖ - Угловой
87'
Угловой
ПСЖ - Угловой
90+3'
Угловой
ПСЖ - Угловой
90+3'
Угловой
ПСЖ - Угловой
90+6'
ПСЖ - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Превью матча Брест — ПСЖ

Команда Брест в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 29-15. Команда Брест в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 2.

Брест Брест
1
Польша
Радослав Маецки
77
Франция
Кенни Лала
4
Франция
Michel Diaz
44
Франция
Soumaula Coulibaly
2
Франция
Bradley Locko
13
Франция
Joris Chotard
8
Франция
Хуго Магнетти
7
Франция
Эрик Жуниор Дина Эмимбе
10
Франция
Ромен Дель Кастильо
99
Сенегал
Pathe Mboup
19
Франция
Людовик Ажорк
Тренер
Франция
Эрик Рой
ПСЖ ПСЖ
30
Франция
Lucas Chevalier
2
Марокко
Ашраф Хакими
6
Украина
Illia Zabarnyi
51
Эквадор
William Pacho
21
Франция
Лукас Эрнандес
33
Франция
Warren Zaire Emery
17
Португалия
Vitinha
19
Южная Корея
Ли Кангин
7
Грузия
Хвича Кварацхелия
24
Франция
Senny Mayulu
29
Франция
Bradley Barcola
Тренер
Испания
Луис Энрике

Статистика матча

Владение мячом
Брест Брест
25%
ПСЖ ПСЖ
75%
Атаки
81
134
Угловые
2
7
Фолы
10
10
Удары (всего)
5
17
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jeremie Pignard (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (3 из 6 матчей) Jeremie Pignard назначал пенальти

Игры 9 тур
26.10.2025
Лион
2:1
Страсбург
Завершен
26.10.2025
Анже
2:0
Лорьян
Завершен
26.10.2025
Ренн
1:2
Ницца
Завершен
26.10.2025
Осер
:
Хавре
Завершен
26.10.2025
Лилль
6:1
Мец
Завершен
25.10.2025
Ланс
2:1
Марсель
Завершен
25.10.2025
Монако
1:0
Тулуза
Завершен
25.10.2025
Брест
0:3
ПСЖ
Завершен
24.10.2025
Париж
1:2
Нант
Завершен
Комментарии к матчу
