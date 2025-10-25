Смотреть онлайн Брест - ПСЖ 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Брест — ПСЖ, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Франсис Ле Бле. Судить этот матч будет Jeremie Pignard.
Превью матча Брест — ПСЖ
Команда Брест в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 29-15. Команда Брест в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jeremie Pignard (Франция).
За последние 6 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (3 из 6 матчей) Jeremie Pignard назначал пенальти