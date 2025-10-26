Смотреть онлайн Анже - Лорьян 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Анже — Лорьян, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Раймон Копа. Судить этот матч будет Benoit Bastien.
Превью матча Анже — Лорьян
Команда Анже в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Лорьян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-20. Команда Анже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лорьян забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Анже, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Benoit Bastien (Франция).
За последние 8 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Benoit Bastien назначал пенальти