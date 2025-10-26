Превью матча Анже — Лорьян

Команда Анже в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Лорьян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-20. Команда Анже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лорьян забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Анже, в том матче победу одержали хозяева.