26.10.2025

Смотреть онлайн Анже - Лорьян 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: АнжеЛорьян, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Раймон Копа. Судить этот матч будет Benoit Bastien.

МСК, 9 тур, Стадион: Стад Раймон Копа
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Анже
Prosper Peter 16'
Sidiki Cherif 59'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Лорьян
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Prosper Peter icon
16'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Sidiki Cherif icon
59'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Лорьян - Угловой
6'
Угловой
Лорьян - Угловой
13'
Угловой
Лорьян - Угловой
16'
Prosper Peter - 1-ый Гол
22'
Лорьян - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
55'
Угловой
Лорьян - Угловой
57'
Угловой
Анже - Угловой
59'
Sidiki Cherif - 2-ой Гол
62'
Угловой
Лорьян - Угловой
74'
Угловой
Лорьян - Угловой

Превью матча Анже — Лорьян

Команда Анже в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Лорьян, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-20. Команда Анже в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лорьян забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Анже, в том матче победу одержали хозяева.

Анже Анже
12
Буркина-Фасо
Эрве Коффи
2
Гаити
Карленс Аркус
4
Франция
Ousmane Camara
21
Франция
Жордан Лефор
26
Франция
Флорен Ханин
93
Алжир
Харис Белкебла
10
Франция
Himad Abdelli
14
Франция
Yassin Belkhdim
6
Франция
Louis Mouton
7
Франция
Amine Sbai
35
Франция
Prosper Peter
Тренер
Франция
Александр Дюжо
Лорьян Лорьян
38
Швейцария
Ивон Мвого
5
Франция
Bamo Meite
3
Тунис
Монтассар Тальби
44
Камерун
Darline Yongwa
11
Франция
Theo Le Bris
62
Камерун
Arthur Avom Ebong
6
Франция
Лоран Абергель
43
Буркина-Фасо
Arsene Kouassi
17
Франция
Жан-Виктор Макенго
10
Франция
Pablo Pagis
15
Нигерия
Tosin Aiyegun
Тренер
Франция
Оливье Панталони

История последних встреч

Анже
Анже
Лорьян
Анже
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.08.2025
Анже
Анже
1:0
Лорьян
Лорьян
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Анже Анже
38%
Лорьян Лорьян
62%
Атаки
65
143
Угловые
1
6
Фолы
11
6
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
3
19
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Benoit Bastien (Франция).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Benoit Bastien назначал пенальти

