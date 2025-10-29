Превью матча Марсель — Анже

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-12. Команда Анже, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Анже забивает 1, пропускает 1.