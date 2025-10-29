Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Марсель - Анже 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: МарсельАнже, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром. Судить этот матч будет Thomas Leonard.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Велодром
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Марсель
Robinio Vaz 52'
Robinio Vaz 70'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Анже
Sidiki Cherif 25'
Ousmane Camara 90+6'
Sidiki Cherif icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Robinio Vaz icon
52'
Robinio Vaz icon
70'
Ousmane Camara icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Анже - Угловой
25'
Sidiki Cherif - 1-ый Гол
29'
Угловой
Марсель - Угловой
45+1'
Угловой
Анже - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
47'
Угловой
Анже - Угловой
51'
Угловой
Анже - Угловой
52'
Robinio Vaz - 2-ой Гол
70'
Robinio Vaz - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Анже - Угловой
90+6'
Ousmane Camara - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1

Превью матча Марсель — Анже

Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-12. Команда Анже, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Анже забивает 1, пропускает 1.

Марсель Марсель
1
Аргентина
Херонимо Рульи
28
Франция
Бенжамен Павар
21
Марокко
Найеф Агуэрд
33
Италия
Эмерсон
62
Панама
Михаэль Мурильо
18
Бельгия
Arthur Vermeeren
23
Дания
Пьер Хейбьерг
8
Англия
Эйнджел Гомес
10
Англия
Мейсон Гринвуд
14
Бразилия
Igor Paixao
97
Габон
Пьер-Эмерик Обамеянг
Тренер
Италия
Роберто Де Дзерби
Анже Анже
12
Буркина-Фасо
Эрве Коффи
2
Гаити
Карленс Аркус
4
Франция
Ousmane Camara
21
Франция
Жордан Лефор
3
Франция
Jacques Ekomie
14
Франция
Yassin Belkhdim
6
Франция
Louis Mouton
93
Алжир
Харис Белкебла
10
Франция
Himad Abdelli
11
Франция
Sidiki Cherif
7
Франция
Amine Sbai
Тренер
Франция
Александр Дюжо

Статистика матча

Владение мячом
Марсель Марсель
59%
Анже Анже
41%
Атаки
144
61
Угловые
1
5
Фолы
10
7
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
6
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Thomas Leonard (Франция).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Thomas Leonard назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
