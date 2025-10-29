Смотреть онлайн Марсель - Анже 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Марсель — Анже, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Велодром. Судить этот матч будет Thomas Leonard.
Превью матча Марсель — Анже
Команда Марсель в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 22-12. Команда Анже, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-10. Команда Марсель в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Анже забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Thomas Leonard (Франция).
За последние 8 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Thomas Leonard назначал пенальти