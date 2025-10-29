Смотреть онлайн Ницца - Лилль 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Ницца — Лилль, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Ривьера. Судить этот матч будет Bastein Dechepy.
Превью матча Ницца — Лилль
Команда Ницца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Ницца в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лилль забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bastein Dechepy (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Bastein Dechepy назначал пенальти