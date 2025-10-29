Превью матча Ницца — Лилль

Команда Ницца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Ницца в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лилль забивает 2, пропускает 1.