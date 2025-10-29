Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ницца - Лилль 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: НиццаЛилль, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Ривьера. Судить этот матч будет Bastein Dechepy.

МСК, 10 тур, Стадион: Альянц Ривьера
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Ницца
Софьян Диоп 29'
Isak Jansson 87'
Завершен
:
29 октября 2025
Лилль
Смотреть онлайн
Софьян Диоп icon
29'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Isak Jansson icon
87'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Лилль - Угловой
6'
Угловой
Лилль - Угловой
12'
Угловой
Лилль - Угловой
16'
Угловой
Ницца - Угловой
17'
Угловой
Ницца - Угловой
25'
Угловой
Лилль - Угловой
26'
Угловой
Лилль - Угловой
29'
Софьян Диоп - 1-ый Гол
32'
Угловой
Лилль - Угловой
33'
Угловой
Лилль - Угловой
34'
Угловой
Лилль - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
51'
Угловой
Лилль - Угловой
77'
Угловой
Лилль - Угловой
80'
Угловой
Лилль - Угловой
87'
Угловой
Лилль - Угловой
87'
Isak Jansson - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Лилль - Угловой

Превью матча Ницца — Лилль

Команда Ницца в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Лилль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Ницца в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лилль забивает 2, пропускает 1.

Ницца Ницца
80
Франция
Йеванн Диуф
33
Франция
Antoine Mendy
28
Сьерра-Леоне
Abdulay Juma Bah
37
Гана
Kojo Peprah Oppong
47
Португалия
Tiago Gouveia
99
Гана
Салис Абдул-Самед
24
Бельгия
Charles Vanhoutte
26
Франция
Melvin Michel Maxence Bard
10
Франция
Софьян Диоп
90
Kevin Carlos
7
Кот-д'Ивуар
Жереми Бога
Тренер
Франция
Франк Эз
Лилль Лилль
16
Бельгия
Арно Бодар
12
Бельгия
Томас Менье
23
Алжир
Айсса Манди
3
Бельгия
Nathan Ngoy
15
Франция
Ромен Перро
32
Франция
Ayyoub Bouaddi
21
Франция
Бенжамин Андре
7
Бельгия
Matias Fernandez
10
Исландия
Hakon Arnar Haraldsson
27
Португалия
Felix Correia
29
Марокко
Hamza Igamane
Тренер
Франция
Бруно Генезио

Статистика матча

Владение мячом
Ницца Ницца
32%
Лилль Лилль
68%
Атаки
51
144
Угловые
2
13
Фолы
10
10
Удары (всего)
10
10
Удары мимо ворот
4
16
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bastein Dechepy (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Bastein Dechepy назначал пенальти

Комментарии к матчу
