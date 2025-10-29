Смотреть онлайн Нант - Монако 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Нант — Монако, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ля Божуар. Судить этот матч будет Жером Брисар.
Превью матча Нант — Монако
Команда Нант в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монако забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Жером Брисар (Франция).
За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Жером Брисар назначал пенальти