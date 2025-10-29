Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Нант - Монако 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: НантМонако, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ля Божуар. Судить этот матч будет Жером Брисар.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Ля Божуар
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Нант
Bahereba Guirassy 19'
Bahereba Guirassy 45+6'
Mostafa Mohamed 80'
Завершен
3 : 5
29 октября 2025
Монако
Mamadou Coulibaly 6'
Folarin Balogun 41'
Магн Аклиуш 55'
Александр Головин 75'
Александр Головин 90+4'
Смотреть онлайн
Mamadou Coulibaly icon
6'
Bahereba Guirassy icon
19'
Folarin Balogun icon
41'
Bahereba Guirassy icon
45+6'
Счет после первого тайма 2:2 : 3,6
Магн Аклиуш icon
55'
Александр Головин icon
75'
Mostafa Mohamed icon
80'
Александр Головин icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:5 : 3,6
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Монако - Угловой
3'
Угловой
Нант - Угловой
6'
Mamadou Coulibaly - 1-ый Гол
19'
Bahereba Guirassy - 2-ой Гол
27'
Угловой
Монако - Угловой
41'
Folarin Balogun - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Монако - Угловой
45+6'
Bahereba Guirassy - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 3,6
55'
Магн Аклиуш - 5-ый Гол
75'
Александр Головин - 6-ый Гол
80'
Mostafa Mohamed - 7-ый Гол
90+4'
Александр Головин - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:5 : 3,6

Превью матча Нант — Монако

Команда Нант в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монако забивает 2, пропускает 1.

Нант Нант
30
Швеция
Патрик Карлгрен
98
Франция
Кельвен Амьен
6
Нигерия
Чидози Авазием
78
Франция
Tylel Tati
66
Франция
Louis Leroux
5
Южная Корея
Kwon Hyeok-kyu
80
Франция
Junior Mwanga
17
Франция
Dehmaine Assoumani
11
Франция
Bahereba Guirassy
19
Марокко
Йуссеф Эль Араби
10
Франция
Matthis Abline
Тренер
Португалия
Luis Castro
Монако Монако
16
Швейцария
Филипп Кён
5
Германия
Тило Керер
22
Гана
Мохаммед Салису
20
Франция
Kassoum Ouattara
4
Нидерланды
Джордан Тезе
11
Франция
Магн Аклиуш
10
Россия
Александр Головин
28
Франция
Mamadou Coulibaly
12
Бразилия
Кайо Энрике
9
Англия
Folarin Balogun
14
Дания
Mika Biereth
Тренер
Бельгия
Себастьян Поконьоли

Статистика матча

Владение мячом
Нант Нант
48%
Монако Монако
52%
Атаки
103
94
Угловые
1
3
Фолы
11
16
Удары (всего)
10
12
Удары мимо ворот
11
10
Удары в створ ворот
5
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Жером Брисар (Франция).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Жером Брисар назначал пенальти

Комментарии к матчу
