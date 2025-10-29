Превью матча Нант — Монако

Команда Нант в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-13. Команда Монако, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-13. Команда Нант в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Монако забивает 2, пропускает 1.