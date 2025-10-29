Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Хавре - Брест 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ХавреБрест, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Осеан. Судить этот матч будет Benoit Millot.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад Осеан
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Хавре
Arouna Sangante 73'
Завершен
1 : 0
29 октября 2025
Брест
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Arouna Sangante icon
73'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Хавре - Угловой
45'
Угловой
Хавре - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
63'
Угловой
Хавре - Угловой
67'
Угловой
Брест - Угловой
72'
Угловой
Хавре - Угловой
73'
Arouna Sangante - 1-ый Гол
90+3'
Угловой
Хавре - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Хавре — Брест

Хавре Хавре
99
Франция
Мори Диав
29
Франция
Stephan Zagadou
93
Сенегал
Arouna Sangante
4
Франция
Готье Льорис
15
Япония
Айуму Секо
13
Мали
Fode Doucoure
26
Франция
Simon Ebonog
94
Франция
Абдулайе Туре
23
Франция
Томас Делаин
11
Франция
Годсон Кьереме
45
Сенегал
Issa Soumare
Тренер
Франция
Дидье Дигар
Брест Брест
1
Польша
Радослав Маецки
77
Франция
Кенни Лала
5
Франция
Брендан Шардонне
44
Франция
Soumaula Coulibaly
27
Мали
Daouda Guindo
24
Франция
Люка Тузар
13
Франция
Joris Chotard
8
Франция
Хуго Магнетти
10
Франция
Ромен Дель Кастильо
19
Франция
Людовик Ажорк
7
Франция
Эрик Жуниор Дина Эмимбе
Тренер
Франция
Эрик Рой

Статистика матча

Владение мячом
Хавре Хавре
46%
Брест Брест
54%
Атаки
95
102
Угловые
5
1
Фолы
11
9
Удары (всего)
6
8
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Benoit Millot (Франция).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Benoit Millot назначал пенальти

Комментарии к матчу
