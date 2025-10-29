Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Париж - Лион 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ПарижЛион, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Дежерин. Судить этот матч будет Jeremy Stinat.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад Дежерин
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Париж
Отменен
0 : 1
29 октября 2025
Лион
Корентен Толиссо 5'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Корентен Толиссо icon
5'
Текстовая трансляция
5'
Корентен Толиссо - 1-ый Гол
28'
Угловой
Лион - Угловой

Превью матча Париж — Лион

Команда Париж в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-16. Команда Лион, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-7. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лион забивает 2, пропускает 1.

Париж Париж
16
Франция
Obed Nkambadio
31
Франция
Samir Chergui
5
Сенегал
Мамаду Мбоу
6
Бразилия
Otavio
28
Бельгия
Тибо Де Смет
17
Франция
Adama Camara
21
Франция
Максим Лопес
33
Франция
Пьер Ле-Мелу
10
Алжир
Ilan Kebbal
11
Франция
Jean-Philippe Krasso
27
Нигерия
Мозес Симон
Тренер
Франция
Stephane Gilli
Лион Лион
1
Словакия
Доминик Гриф
21
Нидерланды
Ruben Kluivert
22
Бельгия
Мата Педро Мукони
19
Франция
Мусса Ниакхате
98
Англия
Энсли Мэйтленд-Найлз
6
США
Tanner Tessmann
23
Англия
Tyler Morton
3
Аргентина
Николас Таглиафико
44
Франция
Khalis Merah
17
Португалия
Afonso Bastardo Moreira
18
Алжир
Рашид Геззал
Тренер
Португалия
Паулу Фонсека

Статистика матча

Владение мячом
Париж Париж
48%
Лион Лион
52%
Атаки
45
50
Угловые
0
1
Фолы
1
0
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
0
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jeremy Stinat (Франция).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Jeremy Stinat назначал пенальти

Игры 10 тур
29.10.2025
Марсель
2:2
Анже
Завершен
29.10.2025
Нант
3:5
Монако
Завершен
29.10.2025
Страсбург
3:0
Осер
Завершен
29.10.2025
Тулуза
2:2
Ренн
Завершен
29.10.2025
Париж
0:1
Лион
Отменен
29.10.2025
Лорьян
1:1
ПСЖ
Завершен
29.10.2025
Хавре
1:0
Брест
Завершен
29.10.2025
Мец
2:0
Ланс
Завершен
29.10.2025
Ницца
:
Лилль
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анахайм Анахайм
Миннесота Миннесота
16 Ноября
02:07
Baysangur Susurkaev Baysangur Susurkaev
Eric McConico Eric McConico
16 Ноября
02:20
Анджела Хилл Анджела Хилл
Fatima Kline Fatima Kline
16 Ноября
02:40
Malcolm Wellmaker Malcolm Wellmaker
Коди Хэддон Коди Хэддон
16 Ноября
04:00
Брайан Норман-младший (США) Брайан Норман-младший (США)
Девин Хейни (США) Девин Хейни (США)
16 Ноября
02:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA