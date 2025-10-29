Смотреть онлайн Париж - Лион 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Париж — Лион, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Дежерин. Судить этот матч будет Jeremy Stinat.
Превью матча Париж — Лион
Команда Париж в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-16. Команда Лион, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-7. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лион забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jeremy Stinat (Франция).
За последние 3 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Jeremy Stinat назначал пенальти