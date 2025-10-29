Превью матча Париж — Лион

Команда Париж в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-16. Команда Лион, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-7. Команда Париж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лион забивает 2, пропускает 1.