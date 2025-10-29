Смотреть онлайн Лорьян - ПСЖ 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Лорьян — ПСЖ, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Ив Алленма - Ле Мустуар. Судить этот матч будет Willy Delajod.
Превью матча Лорьян — ПСЖ
Команда Лорьян в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-21. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-10. Команда Лорьян в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Willy Delajod (Франция).
За последние 14 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 64% (9 из 14 матчей) Willy Delajod назначал пенальти