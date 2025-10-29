Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Лорьян - ПСЖ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ЛорьянПСЖ, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Ив Алленма - Ле Мустуар. Судить этот матч будет Willy Delajod.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад Ив Алленма - Ле Мустуар
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лорьян
Carioca 51'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
ПСЖ
Nuno Alexandre Tavares Mendes 49'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Nuno Alexandre Tavares Mendes icon
49'
Carioca - Лорьян icon
51'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
ПСЖ - Угловой
31'
Угловой
ПСЖ - Угловой
44'
Угловой
ПСЖ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Nuno Alexandre Tavares Mendes - 1-ый Гол
51'
Carioca - 2-ой Гол
57'
Угловой
ПСЖ - Угловой
58'
Угловой
ПСЖ - Угловой
72'
Угловой
ПСЖ - Угловой
74'
Угловой
ПСЖ - Угловой
89'
Угловой
ПСЖ - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Лорьян — ПСЖ

Команда Лорьян в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-21. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-10. Команда Лорьян в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 1.

Лорьян Лорьян
38
Швейцария
Ивон Мвого
93
Норвегия
Joel Mugisha
2
Бразилия
Игорь Кариока
3
Тунис
Монтассар Тальби
44
Камерун
Darline Yongwa
43
Буркина-Фасо
Arsene Kouassi
6
Франция
Лоран Абергель
8
Франция
Noah Cadiou
29
Того
Karim Dermane
10
Франция
Pablo Pagis
9
Кот-д'Ивуар
Bamba Mohamed
Тренер
Франция
Оливье Панталони
ПСЖ ПСЖ
30
Франция
Lucas Chevalier
5
Бразилия
Маркиньос
6
Украина
Illia Zabarnyi
4
Бразилия
Lucas Beraldo
25
Португалия
Nuno Alexandre Tavares Mendes
24
Франция
Senny Mayulu
33
Франция
Warren Zaire Emery
14
Франция
Desire Doue
49
Франция
Ibrahim Mbaye
10
Франция
Усман Дембеле
47
Франция
Quentin Ndjantou Mbitcha
Тренер
Испания
Луис Энрике

Статистика матча

Владение мячом
Лорьян Лорьян
30%
ПСЖ ПСЖ
70%
Атаки
44
163
Угловые
0
8
Фолы
4
14
Удары (всего)
4
8
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Willy Delajod (Франция).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 64% (9 из 14 матчей) Willy Delajod назначал пенальти

Комментарии к матчу
