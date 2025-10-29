Превью матча Лорьян — ПСЖ

Команда Лорьян в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-21. Команда ПСЖ, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 26-10. Команда Лорьян в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ПСЖ забивает 3, пропускает 1.