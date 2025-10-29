Смотреть онлайн Тулуза - Ренн 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Тулуза — Ренн, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадьом-де-Тулуз. Судить этот матч будет Клеман Тюрпен.
Превью матча Тулуза — Ренн
Команда Тулуза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Ренн, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Тулуза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ренн забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен (Франция).
За последние 11 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 55% (6 из 11 матчей) Клеман Тюрпен назначал пенальти