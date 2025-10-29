Смотреть онлайн Тулуза - Ренн 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Тулуза — Ренн, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадьом-де-Тулуз. Судить этот матч будет Клеман Тюрпен.