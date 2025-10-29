Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Тулуза - Ренн 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: ТулузаРенн, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадьом-де-Тулуз. Судить этот матч будет Клеман Тюрпен.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадьом-де-Тулуз
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Тулуза
Charlie Cresswell 58'
Aron Leonard Donnum 85'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Ренн
Esteban Lepaul 50'
Tamari 54'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
Esteban Lepaul icon
50'
Tamari - Ренн icon
54'
Charlie Cresswell icon
58'
Aron Leonard Donnum icon
85'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ренн - Угловой
7'
Угловой
Ренн - Угловой
31'
Угловой
Тулуза - Угловой
39'
Угловой
Ренн - Угловой
42'
Угловой
Тулуза - Угловой
45'
Угловой
Ренн - Угловой
45+3'
Угловой
Ренн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,3
48'
Угловой
Ренн - Угловой
48'
Угловой
Ренн - Угловой
50'
Esteban Lepaul - 1-ый Гол
54'
Tamari - 2-ой Гол
58'
Charlie Cresswell - 3-ий Гол
66'
Угловой
Тулуза - Угловой
67'
Угловой
Тулуза - Угловой
85'
Aron Leonard Donnum - 4-ый Гол
90'
Угловой
Тулуза - Угловой
90+2'
Угловой
Ренн - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча Тулуза — Ренн

Команда Тулуза в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-20. Команда Ренн, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Тулуза в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ренн забивает 2, пропускает 1.

Тулуза Тулуза
1
Франция
Guillaume Restes
3
США
Марк МакКензи
4
Зимбабве
Charlie Cresswell
2
Дания
Расмус Николайсен
19
Франция
Джибриль Сидибе
23
Венесуэла
Кристиан Кассерес
17
Гана
Abu Francis
24
Франция
Dayann Methalie
10
Франция
Янн Гбохо
9
Франция
Frank Magri
20
Бразилия
Emerson
Тренер
Испания
Карлес Мартинес
Ренн Ренн
30
Франция
Брайс Самба
24
Франция
Anthony Rouault
97
Франция
Jeremy Jacquet
3
Франция
Лилиан Брассье
11
Иордания
Муса Аль Тамари
45
Франция
Махди Камара
21
Франция
Валентин Ронжье
6
Франция
Djaoui Cisse
26
Франция
Кентен Мерлен
9
Франция
Esteban Lepaul
39
Франция
Mohamed Kader Meite
Тренер
Сенегал
Хабиб Бейе

Статистика матча

Владение мячом
Тулуза Тулуза
55%
Ренн Ренн
45%
Атаки
89
63
Угловые
5
8
Фолы
8
11
Удары (всего)
11
10
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Клеман Тюрпен (Франция).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 34 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 55% (6 из 11 матчей) Клеман Тюрпен назначал пенальти

Комментарии к матчу
