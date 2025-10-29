Превью матча Страсбург — Осер

Команда Страсбург в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-9. Команда Осер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Страсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осер забивает 1, пропускает 2.