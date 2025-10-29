Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Страсбург - Осер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: СтрасбургОсер, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Мено. Судить этот матч будет Ruddy Buquet.

МСК, 10 тур, Стадион: Стад де ла Мено
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Страсбург
Joaquin Panichelli 46'
Sebastian Nanasi 55'
Valentin Barco 61'
Завершен
3 : 0
29 октября 2025
Осер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Joaquin Panichelli icon
46'
Sebastian Nanasi icon
55'
Valentin Barco icon
61'
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,1
Текстовая трансляция
32'
Угловой
Страсбург - Угловой
35'
Угловой
Осер - Угловой
39'
Угловой
Страсбург - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
46'
Joaquin Panichelli - 1-ый Гол
54'
Угловой
Страсбург - Угловой
55'
Sebastian Nanasi - 2-ой Гол
61'
Valentin Barco - 3-ий Гол
78'
Угловой
Осер - Угловой
80'
Угловой
Осер - Угловой
90+2'
Угловой
Страсбург - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,1

Превью матча Страсбург — Осер

Команда Страсбург в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-9. Команда Осер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Страсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осер забивает 1, пропускает 2.

Страсбург Страсбург
39
Бельгия
Mike Penders
23
Франция
Mamadou Sarr
24
Дания
Lucas Hogsberg
32
Аргентина
Valentin Barco
22
Франция
Guela Doue
42
Франция
Abdoul Ouattara
19
Парагвай
Julio Enciso
3
Англия
Бен Чилуэлл
7
Португалия
Diego Moreira
9
Аргентина
Joaquin Panichelli
10
Нидерланды
Emanuel Emegha
Тренер
Англия
Лиам Росеньор
Осер Осер
16
Французская Гвиана
Донован Леон
29
Франция
Marvin Senaya
4
Чили
Франсиско Сьерральта
92
Франция
Clement Akpa
22
Норвегия
Fredrik Oppegard
5
Франция
Kevin Danois
34
Франция
Rudy Matondo
42
Франция
Элиша Овусу
10
Франция
Lassine Sinayoko
19
Англия
Даниэль Лоадер
23
Гана
Ibrahim Osman
Тренер
Франция
Кристоф Пелисье

Статистика матча

Владение мячом
Страсбург Страсбург
64%
Осер Осер
36%
Атаки
125
66
Угловые
4
3
Фолы
3
6
Удары (всего)
12
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
9
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ruddy Buquet (Франция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Ruddy Buquet назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA