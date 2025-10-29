Смотреть онлайн Страсбург - Осер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Страсбург — Осер, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Мено. Судить этот матч будет Ruddy Buquet.
Превью матча Страсбург — Осер
Команда Страсбург в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 18-9. Команда Осер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 5-15. Команда Страсбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Осер забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ruddy Buquet (Франция).
За последние 5 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Ruddy Buquet назначал пенальти