29.10.2025

Смотреть онлайн Мец - Ланс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по футболу. Лига 1: МецЛанс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Сен-Симфорьен. Судить этот матч будет Abdelatif Kherradji.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Сен-Симфорьен
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Мец
Хайн Готье 87'
Хайн Готье 90+1'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Ланс
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Хайн Готье icon
87'
Хайн Готье icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Мец - Угловой
18'
Угловой
Ланс - Угловой
45+1'
Угловой
Ланс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
48'
Угловой
Ланс - Угловой
52'
Угловой
Мец - Угловой
79'
Угловой
Ланс - Угловой
87'
Хайн Готье - 1-ый Гол
90'
Угловой
Ланс - Угловой
90+1'
Хайн Готье - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2

Превью матча Мец — Ланс

Команда Мец в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-30. Команда Ланс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Мец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ланс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Ланс, в том матче победу одержали хозяева.

Мец Мец
1
Дания
Jonathan Fischer
39
Кот-д'Ивуар
Коффи Куао
5
Кот-д'Ивуар
Жан-Филипп Гбамен
15
Гана
Terry Yegbe
2
Франция
Максим Колин
12
Сенегал
Alpha Toure
20
Франция
Джесси Демингет
7
Украина
Георгий Цитаишвили
10
Франция
Хайн Готье
14
Сенегал
Cheikh Tidiane Sabaly
30
Сенегал
Хабиб Диалло
Тренер
Франция
Stephane Le Mignan
Ланс Ланс
40
Франция
Robin Risser
24
Франция
Джонатан Гради
6
Австрия
Samson Baidoo
14
Франция
Маттье Юдоль
23
Саудовская Аравия
Сауд Абдулхамид
8
Мали
Mamadou Sangare
28
Франция
Адриен Томассон
3
Колумбия
Дейвер Мачадо
10
Франция
Флориан Товен
11
Франция
Одсонн Эдуар
19
Сенегал
Abdallah Sima
Тренер
Франция
Пьер Сейдж

История последних встреч

Мец
Мец
Ланс
Мец
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.07.2025
Ланс
Ланс
2:1
Мец
Мец
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мец Мец
46%
Ланс Ланс
54%
Атаки
67
120
Угловые
2
5
Фолы
6
4
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
8
9
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Abdelatif Kherradji (Франция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 57% (4 из 7 матчей) Abdelatif Kherradji назначал пенальти

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA