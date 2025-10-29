Смотреть онлайн Мец - Ланс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Чемпионат Франции по футболу. Лига 1: Мец — Ланс, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Сен-Симфорьен. Судить этот матч будет Abdelatif Kherradji.
Превью матча Мец — Ланс
Команда Мец в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-30. Команда Ланс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Мец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ланс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Ланс, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Abdelatif Kherradji (Франция).
За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 57% (4 из 7 матчей) Abdelatif Kherradji назначал пенальти