Превью матча Мец — Ланс

Команда Мец в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-30. Команда Ланс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-10. Команда Мец в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ланс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Ланс, в том матче победу одержали хозяева.