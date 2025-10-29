Смотреть онлайн Zabiny Brno (W) - Castors Braine (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Zabiny Brno (W) — Castors Braine (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport Hall Rosnicka.
17:13 13:18 19:22 16:18
Превью матча Zabiny Brno (W) — Castors Braine (W)
Команда Zabiny Brno (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Castors Braine (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Castors Braine (W), в том матче победу одержали хозяева.