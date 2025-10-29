Превью матча Zabiny Brno (W) — Castors Braine (W)

Команда Zabiny Brno (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Castors Braine (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Castors Braine (W), в том матче победу одержали хозяева.