29.10.2025

Смотреть онлайн Zabiny Brno (W) - Castors Braine (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Zabiny Brno (W)Castors Braine (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на арене Sport Hall Rosnicka.

МСК, 4 тур, Арена: Sport Hall Rosnicka
Кубок Европы - Женщины
Zabiny Brno (W)
Завершен
17:13 13:18 19:22 16:18
65 : 71
29 октября 2025
Castors Braine (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Zabiny Brno (W) — Castors Braine (W)

Команда Zabiny Brno (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Castors Braine (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Castors Braine (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Zabiny Brno (W)
Zabiny Brno (W)
Castors Braine (W)
Zabiny Brno (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
08.10.2025
Castors Braine (W)
Castors Braine (W)
80:72
Zabiny Brno (W)
Zabiny Brno (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
20
3-х очк. попадания
3
6
Реализовано штрафных
20
13
% реализации штрафных
76.9
76.5
Кол-во реализованных бросков
41
39
