Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины : Campobasso (W) — Tresnjevka 2009 (W) , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене La Molisana Arena .

Превью матча Campobasso (W) — Tresnjevka 2009 (W)

Команда Campobasso (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Tresnjevka 2009 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Tresnjevka 2009 (W), в том матче победу одержали гостьи.