Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины : Villeneuve d'Ascq (W) — Elfic Fribourg (W) , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Palacium .

Превью матча Villeneuve d'Ascq (W) — Elfic Fribourg (W)

Команда Villeneuve d'Ascq (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Elfic Fribourg (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Elfic Fribourg (W), в том матче победу одержали хозяева.