Превью матча Basket Lattes Montpellier (W) — KP Brno (W)

Команда Basket Lattes Montpellier (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда KP Brno (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды KP Brno (W), в том матче победу одержали гостьи.