Смотреть онлайн Peja (W) - Levhartice Chomutov (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Peja (W) — Levhartice Chomutov (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
23:18 14:18 15:23 20:13 3:9
Превью матча Peja (W) — Levhartice Chomutov (W)
Команда Peja (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Levhartice Chomutov (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Levhartice Chomutov (W), в том матче победу одержали гостьи.