29.10.2025

Смотреть онлайн Peja (W) - Levhartice Chomutov (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Peja (W)Levhartice Chomutov (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Кубок Европы - Женщины
Peja (W)
Завершен
23:18 14:18 15:23 20:13 3:9
75 : 81
29 октября 2025
Levhartice Chomutov (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Peja (W) — Levhartice Chomutov (W)

Команда Peja (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Levhartice Chomutov (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Levhartice Chomutov (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Peja (W)
Peja (W)
Levhartice Chomutov (W)
Peja (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
08.10.2025
Levhartice Chomutov (W)
Levhartice Chomutov (W)
65:73
Peja (W)
Peja (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
26
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
68.8
56.2
Кол-во реализованных бросков
9
11
Игры 4 тур
30.10.2025
Ragusa Dubrovnik (W)
51:61
Dinamo Sassari (W)
Завершен
30.10.2025
Kibirkstis (W)
69:87
Keltern (W)
Завершен
30.10.2025
Crvena Zvezda (W)
84:66
TTT Riga (W)
Завершен
30.10.2025
AZS UMCS Lublin (W)
86:62
Namur Capitale (W)
Завершен
30.10.2025
Sepsi Sic (W)
79:82
Kangoeroes Mechelen (W)
Завершен
30.10.2025
Beroe (W)
66:99
KS Sleza Wroclaw (W)
Завершен
30.10.2025
NKA Universitas Pecs (W)
77:61
Elizur Ramla (W)
Завершен
30.10.2025
Besiktas (W)
100:70
Enea Gorzow (W)
Завершен
30.10.2025
Emlak Konut (W)
89:69
Saarlouis Royals (W)
Завершен
30.10.2025
Uniao Sportiva (W)
48:82
Gernika Bizkaia (W)
Завершен
29.10.2025
Club Jairis (W)
99:62
Student (W)
Завершен
29.10.2025
Campobasso (W)
76:50
Tresnjevka 2009 (W)
Завершен
29.10.2025
Perfumerias Avenida (W)
70:78
Panathinaikos (W)
Завершен
29.10.2025
Ferrol (W)
109:58
Benfica (W)
Завершен
29.10.2025
Villeneuve d'Ascq (W)
75:48
Elfic Fribourg (W)
Завершен
29.10.2025
Basket Lattes Montpellier (W)
77:70
KP Brno (W)
Завершен
29.10.2025
Charnay (W)
69:75
Athinaikos (W)
Отменен
29.10.2025
Peja (W)
75:81
Levhartice Chomutov (W)
Завершен
29.10.2025
Zabiny Brno (W)
65:71
Castors Braine (W)
Завершен
29.10.2025
Neptunas (W)
86:79
Nyon Basket (W)
Завершен
29.10.2025
GEAS Basket (W)
76:66
Сескард (Ж)
Завершен
29.10.2025
Piestanske Cajky (W)
61:71
Rapid Bucuresti (W)
Завершен
Комментарии к матчу
