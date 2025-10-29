Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины : Peja (W) — Levhartice Chomutov (W) , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Peja (W) — Levhartice Chomutov (W)

Команда Peja (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Levhartice Chomutov (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Levhartice Chomutov (W), в том матче победу одержали гостьи.