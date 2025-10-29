Смотреть онлайн Club Jairis (W) - Student (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Club Jairis (W) — Student (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Fausto Vicent.
30:18 20:20 27:17 22:7
Превью матча Club Jairis (W) — Student (W)
Команда Club Jairis (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Student (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Student (W), в том матче победу одержали гостьи.