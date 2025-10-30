Смотреть онлайн Uniao Sportiva (W) - Gernika Bizkaia (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Uniao Sportiva (W) — Gernika Bizkaia (W), 4 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на арене Pavilhao Sidonio Serpa.
7:21 19:11 17:20 5:30
Превью матча Uniao Sportiva (W) — Gernika Bizkaia (W)
Команда Uniao Sportiva (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Gernika Bizkaia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Gernika Bizkaia (W), в том матче победу одержали хозяева.