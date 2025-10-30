Превью матча Uniao Sportiva (W) — Gernika Bizkaia (W)

Команда Uniao Sportiva (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Gernika Bizkaia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Gernika Bizkaia (W), в том матче победу одержали хозяева.