Смотреть онлайн Charnay (W) - Athinaikos (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Charnay (W) — Athinaikos (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Cosec.
17:21 17:25 19:15 16:14
Превью матча Charnay (W) — Athinaikos (W)
Команда Charnay (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Athinaikos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Athinaikos (W), в том матче победу одержали хозяева.