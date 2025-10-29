Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины : Charnay (W) — Athinaikos (W) , 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на арене Le Cosec .

Превью матча Charnay (W) — Athinaikos (W)

Команда Charnay (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Athinaikos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 октября 2025 на поле команды Athinaikos (W), в том матче победу одержали хозяева.