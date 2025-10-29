Смотреть онлайн Ferrol (W) - Benfica (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Ferrol (W) — Benfica (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Municipal de Esteiro.
24:6 26:12 30:23 29:17
Превью матча Ferrol (W) — Benfica (W)
Команда Ferrol (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Benfica (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.