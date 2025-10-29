Смотреть онлайн Neptunas (W) - Nyon Basket (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Европы - Женщины: Neptunas (W) — Nyon Basket (W), 4 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
20:18 27:17 23:16 16:28
Превью матча Neptunas (W) — Nyon Basket (W)
Команда Neptunas (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Nyon Basket (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Nyon Basket (W), в том матче победу одержали гостьи.