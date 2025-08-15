15.08.2025
Смотреть онлайн Канада U21 - Женщины - Доминиканская республика U21 - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Канада U21 - Женщины — Доминиканская республика U21 - Женщины, 48 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:20 25:23 25:23
3 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Канада U21 - Женщины со счетом 25-20
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Канада U21 - Женщины со счетом 25-23
Сет 3. Команда Доминиканская республика U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Канада U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
