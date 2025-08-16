16.08.2025
Смотреть онлайн Czechia U21 Women - Таиланд U21 - Женщины 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Czechia U21 Women — Таиланд U21 - Женщины, 48 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 48 тур
World Championship U21 Women
Завершен
25:22 21:25 25:19 19:25 15:11
3 : 2
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Czechia U21 Women со счетом 25-22
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Czechia U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Czechia U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Таиланд U21 - Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда Czechia U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Czechia U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Czechia U21 Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Czechia U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4 выиграла команда Таиланд U21 - Женщины со счетом 19-25
Сет 5. Команда Таиланд U21 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда Czechia U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Czechia U21 Women первая набрала 15 очков
