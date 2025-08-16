Смотреть онлайн Сербия U21 - Женщины - Пуэрто-Рико U21 - Женщины 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира World Championship U21 Women: Сербия U21 - Женщины — Пуэрто-Рико U21 - Женщины, 48 тур . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .